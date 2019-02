Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 27 febbraio 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 27 febbraio 2019: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 27 febbraio 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Leone

È importante impegnarsi a comprendere gli altri, soprattutto per chi non riesce a trovare l’anima gemella anche se questo non sembra proprio il periodo giusto per l’amore. Il lavoro e i progetti futuri necessitano di molto impegno e tempo. Potrebbe capitare che le troppe esigenze in amore da parte vostra vadano a scontrarsi con fastidio ed imbarazzo.

Vergine

Un’altra giornata da tenere sott’occhio durante la quale consiglio di non strafare. Rimandate le tensioni familiari al week end e non fatevi agitare troppo dalle routinarie preoccupazioni che non siete i soli a vivere. In amore sembra che l’energia stia andando a scemare, recuperatela!

Bilancia

Direi di approfittare dell’ottimo oroscopo che vi copre le spalle e cogliere quest’occasione per dedicarsi a nuovi progetti e cambiare i soliti posti che frequenti in modo da stimolare qualcosa di nuovo. Certo i cambiamenti arrecano stress e nervosismo, soprattutto sul lavoro, non spaventatevi. Per l’amore è previsto un recupero durante il mese di Marzo.

Scorpione

Questa sarà una giornata di recupero che culminerà nei giorni di venerdì e sabato che saranno giornate decisamente migliori. In amore credo fortemente che il ‘ chiodo schiaccia chiodo ’ non faccia per niente al caso vostro, per cui potresti avere dei dubbi circa una nuova relazione intrapresa da poco.

TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX