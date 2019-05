Oroscopo Paolo Fox oggi, mercoledì 29 maggio 2019: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox oggi, mercoledì 29 maggio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 29 maggio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Giornata piena di energia, lascia perdere le forti emozioni, o almeno non farti trasportare senza cognizione di causa.

TORO

Giornata un po’ sottotono a causa di una certa stanchezza, ma non sarà questo a fermarti, perché hai la grande capacità, rafforzata da Saturno, quando c’è una crisi, di non guardare cosa ha perso, ma cosa ti è rimasto, per poter ripartire, ricominciare.

GEMELLI

In questi giorni potresti trovare delle soluzioni, magari temporanee e non proprio ideali, ai tuoi problemi di natura legale, professionale o lavorativa. In recupero i sentimenti.

CANCRO

Giornata un po’ pesante e sottotono, in cui dovresti evitare polemiche e discussioni. C’è ancora qualche tensione in ambito lavorativo e questo ti stressa parecchio, portando ripercussioni anche negli altri ambiti della tua vita.