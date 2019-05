Oroscopo Paolo Fox oggi, mercoledì 29 maggio 2019: previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox oggi, mercoledì 29 maggio 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 29 maggio 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

Giornata positiva, in cui le stelle ti proteggono, approfittane per quanto riguarda il lavoro, segui l’istinto. Prova a fare qualcosa di nuovo, senza troppi rimpianti per il passato.

VERGINE

Fai attenzione al lato economico, ci sono parecchie spese da sostenere, datti una regolata e prova a non avvilirti.

BILANCIA

Dovresti cercare di recuperare un po’ di calma, di allontanare lo stress che ultimamente stai accumulando sia a causa del lavoro che dei rapporti interpersonali. Prova a rilassarti e a capire bene cosa vuoi.

SCORPIONE

Questa è una giornata neutra, in cui ci possono essere alcune perplessità nell’ambito del lavoro o dubbi in merito a qualche persona.