Oroscopo Paolo Fox oggi, mercoledì 29 maggio 2019: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox oggi, mercoledì 29 maggio 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 29 maggio 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 29 maggio 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 29 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox GIUGNO 2019: previsioni astrali di tutti i i segni

SAGITTARIO

Giornata positiva, in cui potrebbero arrivarti delle conferme o delle risposte che aspettavi. Sei in recupero rispetto ai giorni scorsi, devi solo fare attenzione in ambito sentimentale: se ci sono disagi cerca di affrontarli, senza fuggire ma anche senza alzare i toni.

CAPRICORNO

Giornata sottotono, un po’ pesante anche a livello fisico, vi sentite stanchi e stressati. Cercate di riposarvi, avrete modo di recuperare nei prossimi giorni.

ACQUARIO

In questi giorni gli Acquario che non hanno un riferimento in amore nelle migliori delle ipotesi tacciono, nelle peggiori parlano. Molti Acquario sono turbolenti, sono molto nervosi e forse anche molto insoddisfatti.

PESCI

Giornata un po’ sottotono, in cui serve prestare attenzione specie in ambito economico: i soldi sono un punto debole in questo periodo. Cerca di evitare le discussioni.