Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 5 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 5 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, mercoledì 5 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

In questo periodo in amore sei particolarmente critico nei confronti degli altri. Ciò perché hai grandi ambizioni e grandi pretese, tenerti testa non è facile e chiedi alle persone che ti sono vicino di impegnarsi sempre al massimo per migliorare e puntare a qualcosa di più alto.

VERGINE

Giornata positiva, ti sei lasciato alle spalle un inizio di settimana in salita e adesso guardi le cose con più ottimismo. Ci sono buoni progetti per quanto riguarda il lavoro. Va bene anche l’amore, si possono anche fare delle belle proposte.

BILANCIA

Cerca di non arrabbiarti, di stare lontano dallo stress: questa è una giornata un po’ complicata, in cui potrebbero esserci problemi e polemiche di vario tipo, ma tu lascia correre.

SCORPIONE

Hai grande energia, anche se delle volte il tuo atteggiamento sembra dimostrare il contrario. Ciò perchè da un lato sei govenato da Marte, il pianeta della guerra, della battaglia e della forza.