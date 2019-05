Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 1 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 1 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 1 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Giornata di recupero per l’amore e per la forma fisica, a patto che non ti chiudi in te stesso. Approfitta di questa giornata per uscire, per avere contatti, ma anche per tagliare i ponti con le persone negative.

TORO

Siete interessati da grandi cambiamenti e sentite un po’ di nostalgia per ciò che avete perso. Però le idee per ripartire non vi mancano, siete attivi e geniali e avete l’occasione di realizzare buoni progetti. Non arrendetevi.

GEMELLI

Giornata ottima per l’amore e i sentimenti. Tra oggi e domani sono favori gli incontri per chi è solo, mentre chi è in coppia riscopre la passione o appiana divergenze.

CANCRO

In questi due giorni avrete l’occasione di rimediare ad alcuni errori commessi nel recente passato che sono stati causa di accesi conflitti. Ciò interesserà soprattutto l’ambito sentimentale dove saranno favoriti i chiarimenti.