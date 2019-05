Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 1 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 1 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 1 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 1 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 1 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox GIUGNO 2019: previsioni astrali di tutti i i segni

LEONE

Dovrete fare i conti con un imprevisto che vi creerà malessere e tensione, ma sarà necessario per voi mantenere la calma. Provate a rilassarvi il più possibile, a staccare la spina fino a lunedì cercando divagazioni.

VERGINE

Stai molto meglio rispetto al passato. C’è un buon recupero psicofisico e soprattutto sentimentale. Quello che cerchi, però, è la stabilità a livello economico: ci sono buone possibilità per i prossimi mesi.

BILANCIA

Purtroppo state vivendo tensioni in campo professionale, ci sono discussioni e polemiche con certi colleghi di lavoro che cercano di ostacolarvi. Evitate però di riversare il nervosismo in famiglia o nella coppia.

SCORPIONE

Giornata nervosa, in cui potrebbe esserci qualche discussione. Cerca di trattenerti, di non polemizzare troppo. Attenzione anche in amore, evita i toni accesi.