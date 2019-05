Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 1 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 1 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 1 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Siete di fronte a un bivio, dovete prendere delle decisioni importanti, soprattutto in amore. Cercate di valutare bene cosa fare. Evitate situazioni stressanti.

CAPRICORNO

Questi giorni saranno davvero importanti per voltare pagina, guardarsi attorno, iniziare nuove storie e collaborazioni. Non fatevi condizionare troppo dal vostro desiderio di conservazione, apritevi alle novità specie in amore.

ACQUARIO

Non ti senti troppo in forma, sei un po’ stanco e affaticato e questo ti rende un po’ irascibile. Cerca di trattenerti e di evitare per quanto possibile le discussioni.

PESCI

Approfittate del weekend per risolvere certe situazioni rimaste in sospeso e soprattutto chiarire alcuni malintesi che si sono creati negli ultimi giorni in famiglia, con gli amici, con il partner e specialmente sul posto di lavoro.