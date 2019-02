Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 10 febbraio 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 10 febbraio 2019: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, domenica 10 febbraio 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Leone

Una bella domenica dinamica in cui consiglio di dare anche spazio agli altri. Sembra che i sentimenti provati negli ultimi mesi si stiano trasformando in qualcosa di importante. Dubbi e sofferenze per chi invece va alla ricerca di rapporti complicati.

Vergine

Abbiate pazienza in amore e non correte troppo. E non sarà difficile per voi che in amore ci andate sempre cauti. Le stelle sono dalla vostra parte e qualcuno potrà anche ritrovare chi si era allontanato. Si riparte!

Bilancia

Consiglio di non farsi travolgere dalle preoccupazioni, agite e non perdete la voglia di fare. La discrezione vi permetterà di risolvere tutto e andare avanti con buoni propositi.

Scorpione

È probabile che questa domenica riuscirai a scioglierti leggermente e vorrai riappacificare qualche situazione. Purtroppo a crearti molte preoccupazioni è la situazione finanziaria che sembra un po’ scossa, non permettere però che queste difficoltà limitino i tuoi progetti.

TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX