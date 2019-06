Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 15 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 15 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 15 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 15 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox GIUGNO 2019: previsioni astrali di tutti i i segni

SAGITTARIO

E’ un momento in cui chi ti sta intorno potrebbe cercare di mettere in condizioni difficili affinché tu possa sentirti in difficoltà. Per questo molti legami paralleli nati recentemente rispetto ad altri più longevi potrebbero crearti non pochi grattacapi.

CAPRICORNO

E’ un momento di transizione che ne precede uno molto più florido in cui riuscirai ad ottenere vantaggi che al momento non riesci ad avere. Per chi viene da una delusione è il momento giusto per dar di nuovo spazio ai sentimenti.

ACQUARIO

Dal punto di vista sentimentale è un momento di ripresa dopo un periodo non positivo in cui puoi aver avuto difficolta nei rapporti con gli altri.In questo momento, avresti bisogno di una relazione tranquilla, che non ti porti molti pensieri.

PESCI

Sarà un weekend di grande tensione. Alcuni potranno sentire un grande nervosismo. Sotto il punto di vista sentimentale è un momento molto confusionario, mentre c’è un momento di ripresa dal punto di vista lavorativo.