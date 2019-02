Oroscopo Paolo Fox, domani sabato 16 febbraio 2019: previsioni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Indice 1. Introduzione

2. Toro

3. Gemelli

4. Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 16 febbraio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 16 febbraio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE:

LEGGI ANCHE:

Ariete

Sabato e domenica sono giornate particolari, già nello scorso weekend potresti essere andato in escandescenze. Se questo è accaduto, bisogna andare oltre le provocazioni e le tensioni. Superate le barricate che avete alzato. Ci vuole pazienza per almeno altre 48 ore, anche nei rapporti con gli altri.

Per leggere gli altri segni cliccare su pagina successiva o sull’indice in alto delle pagine.