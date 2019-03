Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 16 marzo 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 16 marzo 2019: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 16 marzo 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2019: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 16 marzo 2019: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

SAGITTARIO

Risposte e belle emozioni in arrivo. La voglia di libertà vi rende ansiosi di vivere al meglio, attenzione però a non lasciarvi troppo andare e a non farvi travolgere da distrazioni pericolose e tradimenti.

CAPRICORNO

Sembrate particolarmente pensierosi, probabilmente state architettando una vendetta per qualcuno che vi ha fatto del male. In realtà c’è chi è molto concentrato sui suoi progetti e sulle questioni sentimentali. In amore servono risposte, conferme e nuovi progetti, magari che definiscano ancora di più il rapporto di coppia.

ACQUARIO

Tentennamenti e confusioni emotive durante questo fine settimana. La noia e la stanchezza si fa sentire anche nel rapporto con il proprio partner. Evitate stress e discussioni, potrebbero essere troppo difficili da superare in questo momento.

PESCI

Finalmente dopo giorni difficili è in arrivo una ventata di freschezza. Consiglio di dedicarsi agli incontri e gli amici. Finalmente in amore si prospettano situazioni interessanti e per le coppie in difficoltà ci sarà occasione di rimediare e recuperare.