Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 18 maggio 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 18 maggio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 18 maggio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Calo e cambio di rotta, ma non mollate e non arrabbiatevi. Cogliete le buone occasioni al volo senza troppe pretese. Poco tempo per l’amore.

TORO

Attenti alle discussioni, potrebbero accendersi troppo. È finalmente arrivato il momento di ufficializzare il vostro amore grazie al transito di Venere.

GEMELLI

Consiglio di dosare le parole e di non infiammare gli animi. Dedicatevi con calma ai progetti in cantiere, soprattutto ai viaggi programmati.

CANCRO

Nervosismo per gli esami e per le decisioni faticose. Recupero in amore e possibili incontri interessanti. Attenti però a non farsi distrarre e a non cadere in tentazione.