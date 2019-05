Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 18 maggio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox di domani, sabato 18 maggio 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 18 maggio 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

La vostra frizzante vitalità coinvolge tutti i vostri cari. Investite nelle nuove storie, presto arriveranno soddisfazioni importanti.

CAPRICORNO

Weekend interessante in cui poter dimostrare la propria forza, soprattutto nella vita di coppia. Se c’è una forte crisi in atto consiglio di voltare pagine e cominciare da zero.

ACQUARIO

Troppe tensioni dall’esterno vi rendono molto nervoso. La pesantezza delle prossime ore contaminerà il vostro equilibrio, attenti a non stancarvi troppo.

PESCI

Attenti agli ex e alle questioni pratiche non chiarite. Previsti importanti passi in avanti per quanto concerne i sentimenti, abbandonate il passato e pensate solo al presente.