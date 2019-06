Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 22 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 22 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 22 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 22 Giugno 2019: Ariete.

Weekend che porta con se più serenità e che precede un inizio di settimana importante, dove le questioni lavorative più spinose potrebbero sbloccarsi.

Oroscopo Paolo Fox 22 Giugno 2019: Toro.

E’ un fine settimana di recupero dopo un periodo di stanchezza, che potrebbe portare qualche novità anche dal punto di vista lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox 22 Giugno 2019: Gemelli.

Il tuo essere superficiale nell’ultimo periodo può averti portato alcune difficoltà. Questo è un momento in cui fare solo le cose realmente urgenti. In amore può nascere qualche screzio.

Oroscopo Paolo Fox 22 Giugno 2019: Cancro.

Weekend importante per i sentimenti. Anche coloro che sono sempre più restii ad innamorarsi possono trovare una persona che li intrighi, magari qualcuno conosciuto da poco.