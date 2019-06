Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 22 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 22 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 22 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

E’ un weekend sottotono, ma utile per chi vuole pensare alla propria situazione. Non è un momento facile, in cui sei oberato dal lavoro ed intorno a te ci sono sempre problemi, quindi qualcuno può pensare anche di cambiare, sia lavoro, che città per evadere.

CAPRICORNO

E’ un momento di ripresa per i sentimenti, ma non ancora tale da poter essere definito eccezionale. Infatti le nuove storie stentano a decollare, mentre chi ha una relazione forte e duratura non riesce a vedere il partner quanto vorrebbe.

ACQUARIO

E’ un periodo di ripresa, ma che porta con se dubbi che possono portare una persona a voler viaggiare per poter trovare delle risposte. E’ un momento positivo dal punto di vista delle relazioni interpersonali.

PESCI

E’ un weekend di grande importanza per quanto riguarda l’amore, dove sono molto facilitati gli incontri.