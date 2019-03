Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 23 marzo 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 23 marzo 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 23 marzo 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Credo che dobbiate approfittare di questo weekend non so lo per vivere le vostre storie più serenamente ma anche per dedicare tempo ai vostri progetti in corso magari confrontandovi con amici e parenti a riguardo. Ottime occasioni e ritorno dell’amore.

TORO

Parecchie persone che ti circondano proveranno a provocarti un po’ troppo. Purtroppo la pazienza ha un limite e lo si sta raggiungendo. Attenti alle parole durante i chiarimenti familiari e d’amore .

GEMELLI

Un weekend all’insegna dell’effetto, sembrate desiderosi di conforto e amore. Bisogna recuperare con qualcuno che si mostra in contrasto, soprattutto le coppie in crisi hanno bisogno di chiarirsi urgentemente e non rimandare più.

CANCRO

Bisogna dedicare questo weekend al relax, e recuperare l’equilibrio perduto. Qualcuno riuscirà a riprendersi egregiamente dopo una crisi sentimentale da poco vissuta. Mi raccomando però non perdete la fiducia e continuate a credere nell’amore.