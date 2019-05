Oroscopo Paolo Fox oggi, sabato 25 maggio 2019: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox oggi, sabato 25 maggio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 25 maggio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 25 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 25 maggio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 25 Maggio 2019: Ariete

Alcuni di voi, stanchi di una vita noiosa, potrebbero scegliere di seguire una situazione di trasgressione. Meglio rifletterci sopra, evitando di cadere in tradimenti che potrebbero essere nefasti per il resto de vita.

Oroscopo Paolo Fox 25 Maggio 2019: Toro

Giornata da attenzionare al massimo, dopo un periodo critico I Toro hanno vissuto problemi, crisi, che hanno coinvolto ambiti diversi. Sono arrivati cambiamenti non voluti, ma è arrivato il momento di accettarli.

Oroscopo Paolo Fox 25 Maggio 2019: Gemelli

E’ arrivato il momento giusto per agire. Le stelle sono con voi. Agisci entro il pomeriggio, perchè in serata potrebbe arrivare il calo. In questo periodo cerca di concentrarti sui rapporti interpersonali. Le questioni lavorative e di denaro sono forte causa di stress.

Oroscopo Paolo Fox 25 Maggio 2019: Cancro

Dopo giorni di piattume generale che hanno riservato solo qualche problema, è il momento di risollevare le situazioni in atto. Tra sabato e domenica potete migliorare alcune condizioni e risolvere alcuni problemi.