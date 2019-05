Oroscopo Paolo Fox oggi, sabato 25 maggio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox oggi, sabato 25 maggio 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 25 maggio 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 25 maggio 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 25 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 25 Maggio 2019: Sagittario

Se ti senti intrappolato in certe situazioni, in certi problemi, potresti star progettando una fuga. Sei stanco di litigare con chi non ascolta. Nella giornata di domenica cerca invece di far spazio a relax e tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox 25 Maggio 2019: Capricorno

Giornata positiva soprattutto in ambito sentimentale e nei rapporti interpersonali. L’amore è favorito, approfittane.

Oroscopo Paolo Fox 25 Maggio 2019: Acquario

La Luna nel segno causa agitazione. Questo potrebbe avere un effetto negativo nei rapporti con gli altri. Cerca di non ingigantire una lite in amore. Per i sentimenti, questo non è il periodo ideale. Potrebbero esserci discussioni o dubbi.

Oroscopo Paolo Fox 25 Maggio 2019: Pesci

Ci sono stati dei problemi specialmente a livello lavorativo e finanziario che ti hanno buttato giù. Ora c’è un buon recupero per quanto riguarda i sentimenti, anche per chi si è separato da poco.