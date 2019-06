Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 8 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 8 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 8 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

E’ una giornata da gustarsi interamente, sono favoriti i sentimenti. Positività anche in ambito lavorativo con buone notizie in arrivo, specialmente per chi ha chiuso o perso un lavoro.E’ il momento di chiudere alcuni lavoro in sospeso.

TORO

Una giornata che si presenta non troppo positiva: qualche acciacco e un po’ di stanchezza. In realtà sei stanco di vivere rapporti lavorativi e amorosi che non funzionano, pretendente un cambiamento fisico o una novità personale. Valuta bene cosa fare nei prossimi giorni.

GEMELLI

Momento positivo sia dal punto di vista fisico che mentale, anche se non tutti i problemi sono stati risolti. Il weekend potrebbe essere un po’ pesante, ma da domenica arriveranno gioie in amore. In arrivo una persona che ti supporti e che ti renda più sereno?

CANCRO

Giornata positiva, in cui si comincia una fase di recupero a livello personale. Se sei solo, questo è un buon periodo per i nuovi incontri, soprattutto tra sabato e domenica.