Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 8 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 8 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 7 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

Ancora qualche problema in amore, per via dell’opposizione di Venere. Forse sarete costretti a ridimensionare una storia d’amore. Da domenica non avrai più Venere contraria, prova ad approfittarne per allargare i tuoi orizzonti.

VERGINE

Ancora qualche giorno e si potrebbe sbloccare qualcosa dal punto di vista lavorativo. Ancora un po’ di pazienza e tutto si rimetterà a posto: cercate di valutare bene le proposte o le risposte che potrebbero arrivare.

BILANCIA

Una necessità impellente è pronta per essere avvertita: vuoi startene per conto tuo, per ritagliarti del tempo e dello spazio tutto per te, in modo da rigenerarti e ricaricarti, senza conflitti e discussioni con nessuno. Ne hai già avuti abbastanza ultimamente.

SCORPIONE

Approfitta di questa giornata per riposarti, ne hai bisogno perché hai accumulato parecchia stanchezza. Forse hai pochi stimoli in questo periodo e questo non ti porta a reagire, dovresti avere qualcuno accanto che ti stimoli nel modo giusto.