Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 8 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 8 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 8 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Saranno due giornate utili per chiarire qualche situazione sentimentale: questo è il momento buono per farlo, senza scappare ma mettendo in chiaro quali sono le cose che non vanno, per capire se si possono risolvere.

CAPRICORNO

E’ un periodo poco positivo, una sensazione di solitudine che avvertite chiaramente. Tensioni in arrivo sul lavoro e questo si ripercuote anche nella tua vita personale, anche perché qualcuno, ultimamente potrebbe averti remato contro.

ACQUARIO

Giornata sottotono, in cui ti senti stanco e in agitazione. C’è anche un po’ di ansia che riguarda l’aspetto economico, ci sono state troppe spese negli ultimi tempi, per cui siete un po’ in ansia.

PESCI

Anche se è sabato, sei preso da questioni lavorative o comunque legate alla professione che ti fanno trascurare l’amore e gli affetti. Fai attenzione, perché il partner non ne è molto contento, cerca di calibrare bene le cose e di non affaticarti troppo.