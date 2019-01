Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 11 gennaio 2019: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 11 gennaio 2019: il quadro astrale Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Di seguito l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 11 gennaio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco tratto dall’APP Ufficiale di Paolo Fox

Oroscopo Ariete

Vi aspetta un weekend molto intrigante e pieno di ottime novità, fate pero’ attenzione a non imporvi con cattive maniere, in particolar modo in amore. L’ariete è un segno molto sicuro di se, che non ha nulla da imparare. Dedicate il mese di Gennaio, che sembra essere carico, ad allacciare nuove relazioni, é proprio il momento opportuno per farlo.

Oroscopo Toro

Durante questo fine settimana cerca di raccogliere un po’ di voglia di fare, sembri essere un po’ spento. Aspetta Febbraio per ottenere maggiori risultati in amore ma non evitare di affrontare le problematiche sorte ultimamente, qualcuna anche a Capodanno. Dedicati a nuovi progetti, è tempo di cambiare aria.

Oroscopo Gemelli

Prima del week end continuerai a sentirti tremendamente confuso. Hai un buon oroscopo, attenzione solo alla giornata di venerdì. Immagino tu stia vivendo dei risentimenti verso qualcuno che non gradisci in amore o sul lavoro. Fai dunque molto attenzione alle tue relazioni.

Oroscopo Cancro

Anticipa le decisioni durante la giornata di Venerdì, durante il weekend ti sentirai troppo affaticato per farlo. Tieni sotto controllo i tuoi impegni altrimenti puoi rischiare di ritrovarti con persone poco gradite. Sí paziente ed aspettati un po’ di stanchezza questa sera.

