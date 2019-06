Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 14 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 14 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 14 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 14 Giugno 2019: Ariete.

Si annuncia un weekend positivo sul lato sentimentale e relazionale, dove cerchi un amore corrisposto o fare anche semplicemente nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox 14 Giugno 2019: Toro.

Periodo positivo per i sentimenti, bisogna però fare attenzione alle persone che risultano essere non attendibili, poiché spesse volte ti intestardisci e risulta difficile tornare sui tuoi passi.

Oroscopo Paolo Fox 14 Giugno 2019: Gemelli.

E’ un periodo non positivo dal punto di vista lavorativo, probabilmente dovuto ad un calo fisico, mentre sotto il profilo sentimentale è un momento confusionario in cui non riesci a stabilire le tue priorità.

Oroscopo Paolo Fox 14 Giugno 2019: Cancro.

Giornata di ripresa dopo quelle vissute recentemente. Nel weekend la situazione potrà ancor migliorare, soprattutto sentimentalmente. Attenzione però al lato economico.