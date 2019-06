Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 14 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 14 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 14 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

Non una giornata eccezionale a livello fisico, ma che anticipa un weekend di ripresa. Periodo di novità, più o meno importanti, sul lavoro, ma la stanchezza che ti porti dietro ti fa pesare tutto di più.

VERGINE

Venerdì positivo per i sentimenti, dove riesci a dare di più di quel che pensi. Sotto il profilo lavorativo continuerai a svolgere positivamente le mansioni che ti vengono assegnate come nell’ultimo periodo.

BILANCIA

Weekend di ripresa in cui riuscirai a sistemare problematiche sorte recentemente. E’ un weekend utile per i rapporti interpersonali, con novità che possono riguardare anche il lato sentimentale.

SCORPIONE

Venerdì interessante per portare avanti progetti a lungo termine. Per qualcuno c’è aria di cambiamento, sia lavorativo che di compagnie. Situazione confusionaria invece per i sentimenti.