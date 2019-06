Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 14 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 14 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 14 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

C’è aria di cambiamento. E’ un periodo in cui devi parlare con persone che rappresentano il tuo futuro lavorativo. Momento positivo per i sentimenti.

CAPRICORNO

Periodo di leggero recupero in cui soprattutto in amore la situazione si alleggerirà dopo un periodo molto complesso. Dal punto di vista lavorativo, certi progetti potrebbero non svilupparsi come tu vorresti.

ACQUARIO

E’ un periodo di tensione nel quale devi fare attenzione a non lamentarti inutilmente, poiché potresti apparire invidioso agli occhi di chi ti sta intorno. Il tuo essere teso si riflette anche in amore dove però già da domani potrebbe esserci un miglioramento.

PESCI

Giornata positiva sotto il punto di vista lavorativo, in cui può arrivare una riconferma. Sotto il profilo sentimentale invece, bisogna cercare di evitare conflitti, perché nell’imminente futuro questi potrebbero aumentare.