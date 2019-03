Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 15 marzo 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 15 marzo 2019: il quadro astrale di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 15 marzo 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Un weekend di preparazione ad una domenica particolarmente importante. Si recupera con energie positive, raccogliendo le forze che spesso però vi provocano reazione troppo eccessive nei confronti di chi vi frequenta.

CAPRICORNO

Troppa pressione percepita e potreste prendervela con chi vi sta vicino. Le scenate non vi appartengono, dunque meglio affidarsi al silenzio. Sarà difficile comprendervi e starvi accanto.

ACQUARIO

Probabilmente potreste opporvi anche al vostro capo per qualcosa che non avete intenzione di fare. Bisogna capire cosa portare avanti e cosa lasciar perdere. Se le cose non funzionano più forse sarebbe meglio voltare pagina. Non andare troppo di corsa, non far vincere l’orgoglio! In amore c’è qualche dubbio da risolvere, soprattutto domenica, giornata da dedicare in completa tranquillità!

PESCI

Dopo due giorni pesanti ben venga questo fine settimana molto interessante. Alcune amicizie devono essere rafforzate perché potrebbero rinfrancarti il cuore e tornare utili in futuro. Per i sentimenti si prospetta un periodo molto positivo considerando che Venere tra qualche settimana sarà nel tuo segno. Le coppie che hanno avuto problemi di comunicazione torneranno a parlare e magari tornano insieme!