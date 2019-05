Oroscopo Paolo Fox oggi, venerdì 17 maggio 2019: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox oggi, venerdì 17 maggio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 17 maggio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Consiglio di vivere i sentimenti con più intensità. Sul lavoro maggiore revisione soprattutto chi ultimamente ha dovuto affrontare diversi conflitti.

TORO

In arrivo due giornate un po’ pesanti, consiglio di affrontare tutto con molta tranquillità. Gratifiche e soddisfazioni non allontaneranno piccole tensioni interiori, ma sono certo che non avrete problemi ad affrontarle.

GEMELLI

Bisogna essere più chiari ed evitare le polemiche del weekend. Piccole vittorie in campo legale legate a situazioni che vanno avanti da un po’.

CANCRO

Finalmente dopo tanta confusione c’è la possibilità di recuperare. Dedicate più tempo a voi stessi e ai vostri progetti. Attenti alle complicazioni legate ad aspetti legali ancora in sospeso.