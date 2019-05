Oroscopo Paolo Fox oggi, venerdì 17 maggio 2019: previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox oggi, venerdì 17 maggio 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 17 maggio 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

Bisogna di nuovo che facciate sentire la vostra voce per farvi capire. Giornate esasperanti in arrivo, attenti a non perdere le staffe.

VERGINE

Passione e romanticismo nascosto sono due aspetti importanti del vostro segno. Andate alla ricerca di persone libere e fantasiose tanto quanto voi. Ma attenti a non dedicarsi a rapporti poco concreti.

BILANCIA

Bisogna superare questo momento di crisi che annoia la vostra coppia. Cercate di recuperare durante il weekend, la settimana é stata troppo dura sia con i familiari che a lavoro.

SCORPIONE

Luna nel segno vi rende più liberi. Impegnatevi a risolvere le complicazioni di coppia anche se so bene che sono proprio quelle ad intrigarvi.