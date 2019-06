Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 21 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 21 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 21 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 21 Giugno 2019: Ariete.

Non un periodo favorevole per i rapporti interpersonali, in cui possono nascere incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero essere imposta una cosa che non vuoi fare.

Oroscopo Paolo Fox 21 Giugno 2019: Toro.

E’ un periodo transizione, di cambiamento quello che stai vivendo. Alcuni per paura di fare nuove esperienze, sia lavorative che sentimentali, portano avanti relaziono progetti che non li soddisfano più.

Oroscopo Paolo Fox 21 Giugno 2019: Gemelli.

Periodo di ripresa in amore, dove le relazioni hanno un piglio diverso da quello vissute nel recente passato. Dal punto di vista lavorativo non un momento felice in cui devi superare una crisi od a livello economico o legale.

Oroscopo Paolo Fox 21 Giugno 2019: Cancro.

E’ un momento importante. Dopo un periodo che ha portato grande insicurezza, possono arrivare importanti offerte. Domenica sarà importante anche per i sentimenti: