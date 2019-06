Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 21 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 21 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 21 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

E’ un periodo di grande offuscamento ed agitazione, che porta con se la voglia di chiudere rapporti che ormai si sono rivelati malsani.

VERGINE

E’ un periodo di leggera confusione in amore, in cui tu ed il tuo partner potreste non essere pienamente d’accordo su alcune cose. Tu vorresti avere un cambiamento, o logistico o lavorativo, che il tuo partner non vorrebbe.

BILANCIA

E’ un periodo di ripresa in amore, che culminerà nel weekend. Il lavoro procede a rilento e porta insoddisfazioni a causa di problemi.

SCORPIONE

Giornata di tensione nei rapporti interpersonali, in particolare in quelli familiari. E’ un periodo di cambiamenti, soprattutto dal punto di vista lavorativo, dove molti sanno di dover cambiare. Momento di calo dal puti di vista fisico.