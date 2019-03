Oroscopo Paolo Fox oggi, venerdì 22 marzo 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox oggi, venerdì 22 marzo 2019: il quadro astrale di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 22 marzo 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Leone

Sembra siate bloccati da qualcosa e non riuscite ad andare avanti. Non alimentate le discussioni e siate più cauti nelle relazioni . Accumulate le forze per affrontare tutto ciò che di buono ha da donarci questa primavera appena cominciata.

Vergine

È il giusto momento per pensare a mettere in cantiere un figlio. Alte probabilità di concepimento. Ma mi rivolgo anche a tutti gli altri, spingendo molto sulla creazione di un nuovo progetto e seminare per il futuro. Ottime giornate da dedicare al proprio amore.

Bilancia

È previsto un buon recupero ma anche qualche provocazione di troppo. Purtroppo queste vi creano agitazione e squilibri, consiglio di fare buon viso a cattivo gioco. Sul lavoro suggerisco di attendere, non è ancora momento di cambiamenti.

Scorpione

Da questo weekend mi aspetto concrete possibilità di recupero in amore. Le cose andranno decisamente meglio. In amicizia siete particolarmente selettivi, ma questo weekend sprona ad aprirsi e fidarsi di più.