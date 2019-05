Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 24 maggio 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 24 maggio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 24 maggio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Ore interessanti in arrivo, preparatevi a vincere una sfida. Nuove proposte e novità da fronteggiare. Da nuovi incontri possono nascere belle situazioni, sia professionali che personali.

TORO

Lontani da complicazioni e polemiche in attesa di una domenica decisamente migliore. Preparatevi però ad un momento di stress e discussioni con chi non fa ciò che vorreste. Si recupera da domenica.

GEMELLI

Settimana importante, ma soprattutto utile per il lavoro, per soluzioni e mediazioni da rintracciare. Ritrovate un po’ anche la voglia di amare, soprattutto chi ultimamente si è isolato un po’ troppo.

CANCRO

Oroscopo davvero interessante, approfittatene e investite nell’amore. Ottime speranze anche per i single, maggiore attenzione invece per le relazioni ormai finite da tempo. Favoriti anche i nuovi incontri per i single.