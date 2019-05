Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 24 maggio 2019: previsioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 24 maggio 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 24 maggio 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 24 maggio 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 24 maggio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

LEONE

A chi sta vivendo problemi di cuore suggerisco maggiore cautela e chiarezza. Attenzione alle persone assillanti, potrebbe succedere di cambiare idea su qualcuno improvvisamente.

VERGINE

Non credo siate i tipi da tradimento, ma nell’ultimo periodo vi vedo più propensi a guardarvi intorno. Sarà colpa delle difficoltà fronteggiate di recente. Attenti però a non fare nulla per cui potreste subito pentirvene.

BILANCIA

La capacità di mascherare le cose che non vanno è una vostra prerogativa. La paura di non farcela vi sta tormentando, è ormai una sensazione costante nella vostra vita . Consiglio di recuperare un po’ di forza fisica.

SCORPIONE

Confusione ed agitazione durante questo weekend che creerà dei danni alle vostre relazioni. Date spazio alla serenità e cercate di eliminare tutto ciò che non vi fa stare bene.