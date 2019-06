Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 28 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 28 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 28 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Ariete: Weekend di ripresa dal punto di vista sentimentale, dove dopo un periodo piatto, ritrovi entusiasmo. Tutte le storie che nascono in questo periodo possono rivelarsi importanti.

Toro: E’ un momento in cui in amore non ti senti chiamato in causa, magari perché ti sei separato da poco. Allora cerchi di pensare solo alle questioni di carattere economico, che ultimamente non sono positive.

Gemelli: Giornate importanti per intuizioni che avranno un futuro. Momento positivo anche in amore, dove si possono fare incontri anche quando meno te lo aspetti, magari in vacanza.

Cancro: E’ il momento di cambiare rotta e di concentrarsi di più sull’amore. Potresti avere un incontro importante con cui entrare prepotentemente nella vita di qualcuno.