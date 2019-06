Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 28 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 28 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 28 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Sagittario: Weekend in cui è indispensabile fare solo le cose urgenti. Rimanda ogni discussione perché è un weekend sottotono in cui potresti riversare sul partner la tua frustrazione.

Capricorno: Fine giugno di ripresa, che migliorerà sempre di più in luglio. E’ un periodo importante per i snellenti, dove chi ha già una relazione forte e duratura può prendere decisioni importanti come convivere o sposarsi.

Acquario: Sarà una domenica di riflessione, dove cercherai le risposte riguardo tutto quello che ultimamente ti è capitato e che servirà come momento di sfogo. Attenzione a protrarre relazioni anche oltre il loro limite orche potrebbero incidere sulla tua quiete.

Pesci: Periodo in cui potresti avere in mente un progetto attuabile dall’autunno in poi. Potrebbero esserci delle tensioni in amore in questo weekend dove, potrebbero ripresentarsi problemi del passato.