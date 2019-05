Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 31 maggio 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 31 maggio 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 31 maggio 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Giornata positiva, specialmente in amore. Sono favoriti i progetti di coppia, la passione è al massimo. Bene anche il lavoro e i rapporti interpersonali, in questo weekend approfittane per vedere o sentire gli amici e confidarti con loro.

TORO

A lavoro sarà una giornata positiva, ricca di soddisfazioni e di premi per quello che stai facendo. In campo sentimentale invece potrebbe esserci qualche problema.

GEMELLI

Giornata nervosa, in cui potrebbero esserci discussioni, soprattutto a livello economico o legale. Molto meglio l’amore, è la vostra ancora di salvezza.

CANCRO

L’oroscopo di domani 31 maggio 2019 segnala tensione, è tutto molto faticoso, è un momento in cui state cercando di risolvere delle situazioni ma alcune risposte non arrivano. Siete un po’ in bilico, ci sono situazioni conflittuali che possono riguardare amore e lavoro. In questo periodo anche chi ha iniziato una nuova attività, si trova ad un bivio e si sta impegnando per fare qualcosa di importante.