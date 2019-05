Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 31 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 31 maggio 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 31 maggio 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

In questa giornata avrai davvero molto da fare e potresti stancarti. Cerca di non innervosirti troppo, evita polemiche e tensioni specialmente in amore, potrebbe andare a finire male.

VERGINE

Giornata positiva soprattutto in amore. Anche se non è un periodo bellissimo, è sicuramente migliore rispetto al passato. Bisogna però stare attenti alle spese.

BILANCIA

Giornata un po’ sottotono, in cui forse pensi più al passato che a quello che è il presente. In ambito lavorativo potrebbero esserci dei cambiamenti, che potrebbero non piacerti almeno all’inizio. Non essere chiuso nelle tue idee.

SCORPIONE

Giornata nervosa, in cui dovresti evitare di polemizzare e di puntare i piedi. Cerca di non innervosirti, di non raccogliere le sfide, lascia correre, non è questo il periodo giusto per usare le maniere forti.