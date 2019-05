Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 31 maggio 2019: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 31 maggio 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 31 maggio 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 31 maggio 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox GIUGNO 2019: previsioni astrali di tutti i i segni

SAGITTARIO

Stress e preoccupazione caratterizzano la tua giornata, prova a mantenere la calma e a non perdere immediatamente la pazienza per stupidaggini.

CAPRICORNO

Giornata di recupero, positiva e utile per gli spostamenti. Favoriti i contatti interpersonali, anche con persone lontane. Anche in amore c’è un recupero.

ACQUARIO

Ragiona su tutte le scelte che devi fare, non farti ammaliare da nessuno e non cadere in tentazioni stupide.

PESCI

Giornata positiva, in cui sono favoriti i contatti e le relazioni, approfittane per metterti in buon risalto e per chiarire eventuali problemi, anche in amore.