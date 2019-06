Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 7 giugno 2019: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 7 giugno 2019: il quadro astrale di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come di consueto vi presentiamo l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 7 giugno 2019 per i primi 4 segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro TRATTO DALL’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

ARIETE

Giornata sottotono, fai fatica sopportare le persone, soprattutto quelle che ti dicono cosa fare. Cerca di non innervosirti, anche perchè ami fare le cose da solo. In amore porta invece pazienza, altrimenti rischieresti di perdere colpi.

TORO

Saranno giornate in cui accuserete un po’ di stanchezza, avresti bisogno di riposo per recuperare le energie spese nell’ultimo periodo. E’ un periodo che preferite stare da soli per recuperare un po’ di forze. Evita le discussioni sia in amore che in famiglia.

GEMELLI

Non dovete scoraggiarvi, specialmente in amore, anche se di recente avete avuto una delusione o se siete soli da tempo. Sta per iniziare una fare molto positiva in ambito sentimentale, quindi siate ottimisti. Giornata favorevole per gli incontri e per le soluzione ad alcuni contenziosi aperti.

CANCRO

Fine settimana positivo rispetto a quelle che ti sei lasciato alle spalle. Non è vero che pensate solo al lavoro, per voi l’amore è importante. In ambito sentimentale e affettivo ci sono ancora delle perplessità, sei convinto di aver fatto le scelte giuste?