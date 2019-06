Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 7 giugno 2019: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 7 giugno 2019: le previsioni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 7 giugno 2019 dei secondi 4 segni dello zodiaco: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

LEONE

E’ stata una primavera non troppo positiva. Ci sono ancora problemi in amore e conflitti che ancora si trascinano, ma nei prossimi giorni le cose andranno meglio, soprattutto in amore.

VERGINE

Fine settimana di cautela in amore, in previsione di qualche contrasto che potrebbe nascere domenica. Cerca di non alzare i toni e di farti scivolare le cose, trova punti di contatto per non aggravare la situazione. Ovviamente dipende dal tipo di rapporto che vivi.

BILANCIA

Giornata positiva e intrigante in arrivo, in cui sono favoriti i viaggi, gli incontri e i rapporti interpersonali. E’ il momento dove potete riprendere quota in amore.

SCORPIONE

Giornata agitata in arrivo: avete troppe cose da mettere a posto. Cerca di rilassarti e di non riversare sugli altri le tue tensioni, nei prossimi giorni andrà molto meglio, anche se saranno rallentate.