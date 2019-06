Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 7 giugno 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 7 giugno 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 7 giugno 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

SAGITTARIO

Giornata rilassante, ne hai bisogno per riflettere e capire quali sono le cose e le persone che davvero contano per te e chi davvero è leale con te e chi, invece, magari ti sta solo usando o prendendo in giro. Ti stai rendendo conto che non puoi vivere più di illusioni.

CAPRICORNO

Ultime 48h all’insegna della negatività, ora starete meglio. Giornata di recupero. Restano dei problemi in ambito lavorativo, molti dovranno cambiare strategia. In amore giornata interlocutoria.

ACQUARIO

Giornata negativa, condita da stress e nervosismo. Vorresti cambiare e mandare tutto all’aria, ma non sai come fare, perché ogni cosa ti rende insoddisfatto. Cerca di capire bene cosa vuoi davvero. In amore buone notizie in arrivo da domenica.

PESCI

Fai fatica sopportare le persone, soprattutto quelle che ti dicono cosa fare. Cerca di non mostrare insofferenza, di essere più paziente soprattutto in amore.