Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 9 agosto 2019: quadro astrale Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 9 agosto 2019: le previsioni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 9 agosto 2019 degli ultimi 4 segni dello zodiaco: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX. Scopriamo segno per segno gli aspetti legati all’amore, al lavoro, alla fortuna e nelle vicissitudini quotidiane.

SAGITTARIO

Finalmente stai ricominciando ad avere delle opportunità nella vita sentimentale, in particolare chi aveva una relazione con qualche piccolo litigio ora è felice perché quel periodo è superato.



CAPRICORNO

In amore continua il periodo positivo vissuto negli ultimi giorni, dove ci si può dedicare più apertamente ai sentimenti. Riguardo al lavoro meglio programmare un progetto a lungo termine.



ACQUARIO

Devi prenderti il tuo tempo per decidere. Nell’ambito lavorativo hai offerte ben più allettanti di quella che è a tua situazione attuale, anche se ci stai pensando perché ti trovi bene nella tua azienda e si sa, “chi lascia la via vecchia per la nuova, sa cosa lascia, ma non sa osa trova”.

PESCI

Adesso è arrivato il momento della svolta, devi deciderti, capire cosa vuoi fare professionalmente parlando. Le offerte sicuramente non ti mancano, ma devi decidere nel breve periodo perché ogni cosa ha una sua scadenza.