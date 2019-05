Oroscopo Paolo Fox GIUGNO 2019: previsioni astrali del mese per tutti i segni

Ecco le previsioni astrali dell’Oroscopo di Paolo Fox per il mese di GIUGNO 2019.

Cosa ci riserveranno gli astri per il mese di giugno? Scopriamolo subito. In questo articolo potrete leggere le previsioni astrali dell’Oroscopo di Paolo Fox per giugno 2019, tratte dal libro ufficiale di Paolo Fox: uno sguardo ai 30 giorni del mese con tutte le previsioni su amore, salute e lavoro.

ARIETE

Lavoro – Inizio di mese con qualche piccolo nervosismo. Alcune giornate come mercoledì 5 e giovedì 6 potrebbero essere particolarmente convulse. E’ chiaro che in questo periodo se non sopportate una persona, potreste decidere di buttare tutto all’aria o cambiare addirittura lavoro.

Amore – I sentimenti sono molto più facili da gestire, in particolare per tutti coloro che hanno vissuto una crisi a febbraio. Qualcuno potrebbe trovare una nuova persona da amare.

Salute – È un momento ottimo sotto tutti i punti di vista, sfruttate l’onda di positività di questo mese dopo i tanti malesseri che avete vissuto negli ultimi mesi. In generale, comunque, maggiore vitalità.

TORO

Lavoro – Continua in questo mese il transito di Venere fino al 9 nel vostro segno. Chi ha investito bene in passato avrà delle soddisfazioni e potrà gongolare visto che probabilmente è andato contro il parere di qualcuno.

Amore – L’amore è protagonista in questo 2019. Chi si è liberato di un peso ora ha già una nuova emozione nel cuore. Con questo oroscopo così favorevole, persino chi è solo accetterà felicemente la condizione di single perchè sente di avere il cuore pronto alle novità…

Salute – È un momento di grande rilancio per voi. Molti apporteranno dei cambiamenti nella propria vita che lo renderanno protagonista durante l’estate come non accadeva da anni.

GEMELLI

Lavoro – Il Sole transita nel vostro segno, per qualche giorno accompagnato da Mercurio, esattamente fino al 4. Venere inizia un transito interessante da domenica 9. Dopo le discussioni di fine maggio, comincerete a trovare i frutti del vostro lavoro intorno al 20 del mese.

Amore – In amore torna una bella vitalità, preludio di un’estate interessante. Così anche chi si è tenuto in disparte può iniziare a vivere una stagione sentimentale più intrigante, non solo perchè Venere entra nel segno ma anche perchè complice la buona stagione aumenterà in maniera vertiginosa la passione…

Salute – Questo mese porta un po’ di energia, grazie anche all’ingresso di Venere. Giove è sempre in opposizione, per cui fate attenzione all’alimentazione.

CANCRO

Lavoro – Mese molto particolare che vede il transito di alcuni pianeti nel segno, Mercurio e Marte insieme portano alcune soluzioni. L’anno scorso c’è chi in questo periodo ha trovato una chiamata inaspettata che si è rivelata ottima, quest’anno potrebbe esserci un’opportunità simile.

Amore – Gli amori che hanno superato le bufere dei primi mesi dell’anno sono ora più forti, e ci avviciniamo a tre mesi che per voi saranno molto più che interessanti per chi vuole fare qualche nuovo incontro…

Salute – Sensazione di benessere e di liberazione grazie a Marte, ma non sottoporre il tuo fisico a stress eccessivi, ancora non potete permettervelo.

LEONE

Lavoro – È un mese fondamentale per chi vuole rinnovare un accordo o un contratto in vista dell’autunno, in realtà non ci sono blocchi, la situazione sarà più fluida e agibile dopo la giornata di lunedì 10.

Amore – Se l’amore ha lasciato un po’ a desiderare nell’ultima parte di maggio, ora il recupero è certo e dal secondo lunedì del mese ci sarà un ottimo risveglio.

Salute – La forma fisica è sostenuta da Giove arzillo ed è una situazione ideale per programma re l’estate al meglio…

VERGINE

Lavoro – Ecco un altro mese in cui si possono mettere in chiaro alcune vicende di lavoro. C’è stato parecchio tira e molla soprattutto agli inizi della primavera. Adesso qualcosa va meglio. Chi doveva avere un rimborso ha avviato pratiche che potrebbero avere risposte in questo periodo.

Amore – Vivere alla giornata per una persona del vostro segno non è facile, così chi è rimasto deluso dal lavoro oppure ha dovuto faticare parecchio negli ultimi mesi è normale che abbia qualche dubbio. Non rivangate il passato, a meno che non torni prepotentemente nella vostra vita un ex che rompe le scatole.

Salute – Mese che si presenterà con qualche situazione di stress in più, soprattutto nelle ultime tre domeniche del mese. Qualche malessere articolare da prevenire.

BILANCIA

Lavoro – Un buon affare può essere concluso proprio nel mese di giugno, così chi può farsi valere o pretendere la firma di un contratto non deve tirarsi indietro proprio ora. Questioni di soldi possono tornare protagonisti ma fate attenzioni ai giorni dell’11, 12 e 13.

Amore – Le coppie forti non temono nulla, neanche il nuvolone che arriva alla fine dell’anno. Se siete amareggiati da questioni di lavoro che non vanno, tornate a casa e vi lamentate in continuazione: non trascinate i problemi nella vostra relazione!

Salute – L’opposizione tra Mercurio e Saturno è complicato da gestire: può portare qualche divergenza sul piano pratico ed emotivo che può riversarsi sul benessere psicofisico.

SCORPIONE

Lavoro – Maggio è stato un mese di ritardi, giugno accelera i tempi, e la buona notizia è che Mercurio dal giorno 4 inizia un transito importante. Anche il Sole dal 21 gioca a vostro favore.

Amore – Il cielo è interessato da una rinascita che non riguarda solo la professione ma anche l’amore. Anche se il mese più passionale sarà luglio, giugno già predispone all’azione. Nuove emozioni, incontri favorevoli, situazioni intriganti attorno al 14.

Salute – Anticipate le vacanze se potete. Avrete una bella energia in corpo che vi permetterà di superare una serie di problemi nati nella prima parte dell’anno.

SAGITTARIO

Lavoro – Questo mese indica possibilità di continuare a stipulare accordi, per i più giovani è importante prepararsi bene per superare brillantemente esami e di conseguenza ottenere un primo accordo di lavoro.

Amore – Mese lievemente appagato per i rapporti sentimentali che, pur non essendo profondamente in crisi, possono vivere qualche momento di tensione. Il perchè è presto spiegato, ci sono talmente tanti obblighi di lavoro, questioni pratiche che sarà dura concedere tempo all’amore.

Salute – La forma fisica nel complesso è discreta , ma fate attenzione a fare il passo più lungo della gamba. Meglio muoversi con la dovuta cautela.

CAPRICORNO

Lavoro – Tutti quelli che stanno cercando di mettere a posto contenziosi aperti nel passato, tentando di pareggiare i conti, possono riuscire in questo mese di giugno a ottenere qualcosa di più. Urano rappresenta i cambiamenti.

Amore – In amore giugno è un mese di transito, sono sempre spinti al massimo, però i progetti di matrimonio e convivenza, emozioni in corso con Pesci, Scorpione. Chi è separato cercherà un punto di accordo ma non sarà per nulla facile.

Salute – Nonostante abbiate le spalle larghe, non esagerate con gli sforzi. Si può diventare inutilmente polemici ed elettrici.

ACQUARIO

Lavoro – Non bisogna sottovalutare nuovi accordi, in questo momento si decide un futuro interessante e molto importante!

Amore – Meglio non accelerare i tempi in amore, la prima settimana di giugno sembra essere conflittuale per quanto riguarda i sentimenti, ma poi… via la libertà! I più giovani solitamente vivono di amori a tempo determinato ora decideranno di legarsi con una stabilità che si può definire più… matura!

Salute – E’ anche il momento di salvaguardare il proprio fisico…

PESCI

Lavoro – Si parte piuttosto bene, già dal giorno 4 ci sono buone soddisfazioni. In questo periodo potete godere dell’amore e della stima di molte persone intorno a voi. Insomma è un periodo di successo personale.

Amore – Siete talmente impegnati nelle questioni di lavoro, nel cercare di mettere a posto contenziosi e problemi economici, che l’amore passa in secondo piano.

Salute – – La forma fisica è da tenere sotto controllo in questo mese particolare perchè è fine settimana sono di forte stress…