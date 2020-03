PANCHINA POLITICA/Coronavirus, psicosi allarmistica ed ingiustificata del primo cittadino su chiusura scuole e attività sportive. Ecco perchè

Ieri si era sparsa la voce di un possibile caso di Coronavirus a Cappella. L’uomo, residente a viale Olimpico, ritornato poche settimane fa dalla Cina, si è messo in auto quarantena, assumendo un atteggiamento responsabile, nonostante il tampone fosse risultato negativo. Bacoli, nonostante l’isteria del sindaco, sta vivendo l’emergenza, dopo il caso positivo di Pozzuoli, in maniera tranquilla e responsabile.

Appare, dunque, ingiustificato e allarmistico da parte del sindaco la chiusura delle scuole e delle attività sportive. E’ vero che il sindaco è il responsabile della salubrità dei cittadini bacolesi, ma è anche vero che non è un esperto in materia. E il suo atteggiamento va controcorrente rispetto alle indicazioni degli istituti sanitari e degli organi sovracomunali.

In questo momento abbiamo bisogno di risposte e di calma e non di un presunto eroe per qualche mamma apprensiva che non fa altro che inviare messaggi nei gruppi Whatsapp. Tra l’altro perchè chiudere le scuole e le attività sportive frequentate da giovani e bambini che, fino ad oggi, sono stati infettati dal virus in quantità molto minima, quasi irrisoria, e lasciare aperti i centri anziani comunali, più pericolosi per la diffusione eventuale del Coronavirus?

La risposta a questa domanda è un mistero…