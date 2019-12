Paolo Fox 2020: le anticipazioni sulle previsioni segno per segno

Le previsioni per il prossimo anno per l’oroscopo di Paolo Fox 2020

Tra poco ci lasceremo alle spalle il 2019 e le aspettative riguardo il nuovo anno preoccupano un po’ tutti. Cos’ha in serbo per noi questo 2020 ormai alle porte? Le previsioni di Paolo Fox e la speranza che le stelle ci riservino esiti positivi.

Un fiducioso 2020

Nel 1960 Marte e Saturno si unirono nel segno del Capricorno, come allora quest’anno accadrà la stessa fusione. Tendenze contrarie in opposizione, in amore le coppie predisposte a maggiori stabilità e ottimismo nell’affrontare la vita di tutti i giorni.

La maggior parte degli Ariete sarà impegnata a migliorarsi dal punto di vista professionale accogliendo nuove e buone offerte.

I Toro fronteggeranno un anno ricostituente, soprattutto chi ha subito troppe pause di recente.

I Gemelli sistemeranno la loro condizione, provando a ristabilire le cose, reduci da un 2019 non troppo eccezionale.

Per i Cancro sarà necessario ricaricare le batterie, troppi gli sforzi fatti di recente legati ad impegni e obiettivi da raggiungere.

Gli amici del Leone vivranno un 2020 particolarmente produttivo, soprattutto nei mesi della prima metà dell’anno, nei restanti invece si prevedono cambiamenti e novità.

Il 2020 per i Vergine sarà un anno considerevole, di rimonta per chi ha voglia di fare qualcosa di importante nella propria esistenza.

Per i Bilancia sarà un anno concentrato sul lavoro, i cambiamenti vissuti durante il 2019 vanno rivisti e riorganizzati.

Gli Scorpione sopravvissuti a diversi cambiamenti in ambito professionale necessitano di eliminare tutto ciò che è vano ed insignificante.

Il transito di Marte nel segno procurerà ai Sagittario durante questo 2020 buone novità, fondendo entusiasmo e passione carenti durante il 2019.

I Capricorno dovranno particolarmente approfittare del transito di Giove nel segno, considerando qualunque tipo di situazione.

Per gli Acquario aumenteranno notevolmente desiderio e voglia di trasformare il proprio stile di vita, magari affidandosi ad un trasferimento.

I Pesci guadagneranno maggiore fiducia in sé stessi che gli permetterà di darsi da fare e passare all’azione.