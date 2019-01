Paolo Fox oroscopo domani, sabato 12 gennaio 2019: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 12 gennaio 2019: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, sabato 12 gennaio 2019 per i 4 segni dello zodiaco Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Sagittario

Un fine settimana molto influenzato dalle stelle: eccellente presenza di Luna, significanti Venere, Marte e Giove. Per questo motivo aspettati un’importante sorpresa e forti emozioni in amore. Non tralasciare niente.

Oroscopo Capricorno

Non esagerare questo weekend, potresti sentirti troppo affaticato e probabilmente l’influenza potrebbe contaminarti. Cerca di non alimentare, per questo, polemiche e irritabilità nel rapporto con gli altri.

Oroscopo Acquario

Con Luna a favore, vi aspetta un fine settimana molto interessante, preparati all’arrivo di un probabile messaggio e tanta voglia di stare con chi si ama. Dedica più tempo ad analizzare i tuoi sentimenti e capire chi hai al tuo fianco. Finalmente puoi cancellare gli scompigli di Dicembre, concentrati sull’amore appena trovato o riconquistato.

Oroscopo Pesci

E’ probabile che dobbiate affrontare importanti uscite in denaro ed insicurezze nelle relazioni con gli altri. Tutto migliorerà con certezza a Febbraio. Valuta bene i tuoi sentimenti, potresti trovarti in qualche situazione che non ti fa star bene. Non strafare e cerca di vigilare su questo weekend un po’ particolare.

