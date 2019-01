Paolo Fox oroscopo domani, venerdì 11 gennaio 2019: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 11 gennaio 2019: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Eccoci con il consueto appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di domani, venerdì 11 gennaio 2019 per i 4 segni dello zodiaco Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, tratto dall’APP UFFICIALE DI PAOLO FOX

Oroscopo Sagittario

Un Venerdì un po’ fiacco che però resta in attesa di un weekend all’insegna dell’amore , del divertimento e delle distrazioni. Non startene a casa, sfida il tuo caso e sí creatore del tuo futuro. Con le stelle dalla tua parte vivrai ottime giornate tra Sabato e Lunedì, per cui dedica il tuo tempo a dare conferme al tuo amore o magari a cercarne uno. Belle soddisfazioni in arrivo.

Oroscopo Capricorno

Un weekend un po’ disturbato e debilitante, hai esaurito tutte le tue forze a recuperare la stabilità ormai perduta da un po’. Cerca di non fare troppo tardi la sera e riguardati che l’influenza potrebbe beccare anche te.

Oroscopo Acquario

Un fine settimana decisivo, l’occasione giusta per rimettere in gioco situazioni positive in amicizia e in amore. Sabato e Domenica saranno decisamente due giorni molto impegnativi, darai il massimo di te con l’amore e gli amici. Giornate piene, recupera tutta la forza che hai anche per slegare eventuali complicazioni nate in passato.

Oroscopo Pesci

Questo Venerdì non essere affrettato come di tuo solito potresti non agire come vorresti. Approfondisci piuttosto l’ultimo fallimento d’amore, è probabile che tu abbia gestito male i tempi nel chiudere una storia o magari troppe attenzioni riservate a chi in realtà non le meritava. Sei troppo sensibile, non potresti mai riuscire a spazzare via il ricordo di una relazione finita male, incominciandone subito un’altra.

