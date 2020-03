POZZUOLI/La denuncia dei pendolari per le isole: “Furgone fantasma sul porto per i controlli”

Stamattina non c’era traccia sul porto di Pozzuoli dell’ambulatorio mobile che avrebbe dovuto controllare i pendolari prima di imbarcarsi

Sul Porto di Pozzuoli, negli spazi prossimi agli imbarchi, per l’emergenza Coronavirus, da ieri, erano stati avviati i controlli con ambulatorio mobile per coloro che si imbarcano sui traghetti Medmar, Gestour e Caremar. Ad essere interessati da questa misura precauzionale turisti, pendolari e i cittadini che da Pozzuoli sono diretti verso le isole di Ischia e Procida. Il provvedimento è in linea con quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania.

Stamattina, sul molo, però, prima dell’imbarco, non vi era traccia dell’ambulatorio mobile. Ai passeggeri del traghetto per Procida delle 7, nè per quello delle 6.30 e delle 4 per Ischia. Sono state tante le segnalazioni che ci hanno inviato i pendolari sul furgone fantasma, i quali, in coro, hanno affermato “ma il Coronavirus di primo mattino non è pericoloso?”.