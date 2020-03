POZZUOLI/Polizia Municipale, continua la task force per bloccare l’irresponsabilità dei cittadini

Intensificati i controlli sul territorio comunale di Pozzuoli, la Polizia Municipale sta ponendo in essere una serie di attività finalizzate a dare attuazione ai Decreti ed alle Ordinanze emanate. Oggi sono state denunciate tre persone per non aver rispettato il decreto.

Nell’ambito delle attività di controllo gli Agenti della Polizia Locale nella zona centrale del Comune hanno effettuato numerosi controlli. Task force anche a Monterusciello ( come si può vedere nella foto pubblicata in alto) e Lucrino, dove sono stati posizionati alcuni posti di blocco per evitare i trasferimenti.

Numerosi check anche nelle attività commerciali aperte che non rispettano l’so di mascherine e guanti.